Американский боец Джеффри Монсон получил российское гражданство

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получение российского гражданства Монсону одобрили еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013-го.

Монсон известен своими симпатиями к России и ее советскому прошлому.

У спортсмена также есть паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики и звание почетного гражданина Абхазии. В Луганске он открыл детскую спортивную школу.

Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Он не первый американец, получивший российское гражданство. До него это сделали актер Стивен Сигал, художник Юрий Куперман, боксер Рой Джонс-младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холден.