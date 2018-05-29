В Москве пройдет научно-экспертный форум "Примаковские чтения"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения-2018" пройдет с 29 по 30 мая в Центре международной торговли в Москве, главной темой мероприятия будут "Риски нестабильного миропорядка".

В работе форума примут участие и выступят эксперты, а также дипломаты и политики — как зарубежные, так и российские.

В церемонии открытия конференции выступят помощник президента России Юрий Ушаков и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а спустя некоторое время работу начнет первая сессия форума "Новая биполярность — миф или реальность", модерировать которую будет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Всего же в первый день планируется проведение четырех сессий, посвященных различным темам — от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе до кризиса на Украине, по которому, как ожидается, выступит первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Без внимания не останется и обстановка на Ближнем Востоке: сессии присвоено название одного из известнейших геополитических противостояний позапрошлого-прошлого века — "Большая игра", но только новая.

Во второй день мероприятия ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который изложит видение ключевых процессов на мировой арене и позицию страны по наиболее важным международным вопросам.

После выступления министра пройдут сессии по контролю над вооружениями, отношениям России и Евросоюза и технологиям. Завершится форум специальной сессией по будущему экономики России.

Из зарубежных гостей "Примаковские чтения" планирует посетить глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, экс-посол Италии в Москве Джанкарло Арагона и другие.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".

Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. Двадцать четвертого марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как "разворот над Атлантикой". Примаков скончался 26 июня 2015 года.