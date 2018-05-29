В Москве началась сезонная проверка и чистка водоемов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сезонная проверка и очистка водоемов начинается в Москве в преддверии летнего сезона, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.
Отмечается, что в первую очередь работы затронут те водоемы, возле которых оборудованы пляжи.
Первым объектом, где пройдут мероприятия по очистке, станет Большой Садовый пруд на Большой Академической улице: там работы пройдут 30 мая. Затем будут очищены Белое озеро на Косинской улице, Школьное озеро в 10-м микрорайоне Зеленограда, Черное озеро в 6-м микрорайоне Зеленограда и Большой городской пруд Зеленограда.