В Москве началась сезонная проверка и чистка водоемов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сезонная проверка и очистка водоемов начинается в Москве в преддверии летнего сезона, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

"Водолазы ГУП "Мосводосток" начинают сезонную проверку и очистку водоемов. В ведении предприятия находится более 235 самых крупных водоемов общей площадью более 600 гектаров, а также открытые русла рек и ручьев протяженностью около 190 километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь работы затронут те водоемы, возле которых оборудованы пляжи.

Первым объектом, где пройдут мероприятия по очистке, станет Большой Садовый пруд на Большой Академической улице: там работы пройдут 30 мая. Затем будут очищены Белое озеро на Косинской улице, Школьное озеро в 10-м микрорайоне Зеленограда, Черное озеро в 6-м микрорайоне Зеленограда и Большой городской пруд Зеленограда.