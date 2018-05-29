В 13 парках Москвы пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Городские парки Москвы подготовили бесплатные мероприятия к Международному дню защиты детей, который будет отмечаться 1 и 2 июня на 13 площадках города, говорится в сообщении на портал мэра Москвы.

"Усадьба Воронцово приглашает заняться арт-фотографией, в саду Эрмитаж покажут отрывки из популярных мюзиклов, а в парке Садовники научат готовить мороженое с помощью азота", — говорится в сообщении.

В саду Эрмитаж 2 июня запланирован гала-концерт фестиваля детских мюзиклов: с 17.00 до 19.00 горожанам будут показывать фрагменты 28 популярных постановок, таких как "Снежная королева", "Шкодный мюзикл", "Соловей-разбойник & Ко" и другие.

Также добавляется, что в Кузьминках 1 июня с 12.00 до 18.00 пройдут бесплатные мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка. Кроме того, на сцене парка посетители увидят шоу мыльных пузырей.

По данным портала мэра Москвы, праздничные мероприятия к Международному дню защиты детей, помимо упомянутых мест, пройдут в парках Горького, Победы на Поклонной горе, Фили, Перовском, Бабушкинском, Лианозовском, Таганском и Красная Пресня, а также в саду имени Баумана.