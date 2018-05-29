В Приморье осужденные впервые сдадут ЕГЭ

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Осужденные в Приморском крае в 2018 году впервые сдадут единый государственный экзамен, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН России по региону.

"В этом году к экзаменам готовятся 333 осужденных. Также впервые в учреждениях УИС Приморья 65 выпускников пройдут тестирование единого государственного экзамена – до этого ученики сдавали экзамены традиционным способом по билетам", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что выпускники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику, а также один на выбор — биологию, историю, обществознание или литературу. В день освобождения им выдадут аттестаты государственного образца без указания места обучения.