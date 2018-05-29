Реконструированный аэропорт и новый центр города: Саранск готов к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости, Елена Жаркова. Грядущий чемпионат мира по футболу стал для Саранска поводом для больших перемен. В ожидании 200 тысяч болельщиков в столице Мордовии не только создали инфраструктуру для приема гостей, реконструировав аэропорт и вокзал и построив отели, тренировочные базы и новый стадион, но и существенно поменяли город для самих жителей — Саранск фактически получил новый центр.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. Саранск будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня сыграют команды Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

Добро пожаловать

Как ожидают в правительстве Мордовии, Саранск за время проведения чемпионата мира посетят более 200 тысяч болельщиков. Иностранцы приедут преимущественно из тех государств, сборные которых сыграют в столице республики. Но ждут здесь и любителей футбола из стран, сборные которых не принимают участия в турнире, — из США, Китая и Индии. Разумеется, Саранск готовится принять и большое количество российских болельщиков.

В честь чемпионата мира аэропорту Саранска был присвоен статус международного. Для подтверждения этого статуса воздушную гавань столицы Мордовии модернизировали: реконструировали взлетно-посадочную полосу, построили новые рулежные дорожки, расширили перрон, увеличив места стоянок воздушных судов.

Также в аэропорту построили и ввели в эксплуатацию два терминала: постоянный с пропускной способностью 300 пассажиров в час – для внутренних рейсов и временный — для международных рейсов, способный принять 360 пассажиров в час.

Реконструкция затронула и железнодорожный вокзал: в рамках подготовки к ЧМ вокзальных комплексов Саранска и Рузаевки было усовершенствовано их техническое оснащение – начиная от отопления и вентиляции и заканчивая системой охраны и пожаротушения, увеличено количество мест в залах ожидания и количество камер хранения. На пассажирских платформах заменили покрытие и освещение, а для маломобильных пассажиров открыли адаптированные кассовые и справочно-информационные окна и оборудовали специальные комнаты отдыха.

Новые электронные табло и голосовые объявления на вокзалах работают в автоматическом режиме, а объявления диктора звучат на двух языках — русском и английском. Также на вокзалах работает бесплатный Wi-Fi, установлены терминалы для зарядки мобильных устройств и действует система электронной навигации через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Предполагается, что многие болельщики предпочтут добираться до Саранска автомобильным транспортом. Чтобы небольшой по размерам город не превратился в одну огромную пробку, а также для обеспечения безопасности гостей и жителей города, в столице Мордовии в преддверии чемпионата мира вводится особый транспортный режим. С 10 по 30 июня будут действовать ограничения движения по въезду на территорию Саранска по автомобильным дорогам местного значения. Эти ограничения не коснутся легковых автомобилей жителей Мордовии и тех гостей, у кого имеется паспорт болельщика или билет на футбольный матч в Саранске.

А вот жителям других регионов и иностранных государств, не имеющих ни паспорта болельщика, ни билета на игру на стадионе "Мордовия Арена", придется оставить свою машину на перехватывающих парковках. По уверениям властей, парковки будут находиться под видеонаблюдением и охраной. От парковок в усиленном режиме будут курсировать специальные автобусы для доставки гостей города к месту основных событий.

К чемпионату мира в Саранске построены новые отели: гостинично-жилой комплекс "Тавла" на 1700 номеров различных категорий в шаговой доступности от стадиона "Мордовия Арена", пятизвездочный отель Four Points by Sheraton на 159 номеров, отель Mercure (четыре звезды, 115 номеров), отель "Адмирал" (четыре звезды, 83 номера).

Все для спорта и не только

В Саранске, где проживают 300 тысяч человек, появился стадион на 44 тысячи зрителей. В апреле и мае на "Мордовия Арене" прошли три тестовых матча с поэтапной загрузкой, благодаря которым были протестированы движение транспорта, организация безопасности, зрительские сервисы, а также подготовка волонтеров.

В период мирового первенства в Саранске будет базироваться сборная Панамы. К приему команды в столице Мордовии подготовили саранскую школу олимпийского резерва по легкой атлетике. Там имеется современная инфраструктура для подготовки и восстановления спортсменов, а также тренировочная площадка с натуральным газоном.

В правительстве региона уверены, что чемпионат мира станет праздником не только для любителей футбола, но и для всех жителей Саранска. С появлением нового стадиона город фактически получил новый центр города. Стадион расположен в пешем доступе к историческому центру Саранска, рядом с новым микрорайоном "Юбилейный", жители которого, в основном, – молодые семьи с детьми. Этот жилой комплекс изначально строился как "город будущего", жилые и административные здания построены одновременно с объектами социальной сферы: школами, детсадами, торговыми центрами, зонами отдыха.

Вблизи стадиона завершается обустройство городской набережной, где появятся велосипедные дорожки, игровые и смотровые площадки, кафе. Городские власти считают, что привлекательным будет не только сам стадион, но и пространство вокруг него — фасады многих зданий обновили, отремонтированные дворы. А то, что украсить не удалось (в центре Саранска много старых частных домов), по традиции, спрятали за заборами.

К чемпионату мира в Саранске постарались обновить и общественный транспорт: было приобретено 30 низкопольных троллейбусов и 50 городских низкопольных автобусов.

Согласно официальным данным, в период мундиаля в Саранске будут работать почти 400 точек питания на 16 тысяч посадочных мест. В местных кафе и ресторанах готовятся к встрече гостей – печатают меню на иностранных языках и осваивают блюда стран, откуда должны приехать болельщики.

В заведениях намерены угощать иностранных туристов и блюдами мордовской национальной кухни: пшенными блинами, мордовскими похлебками и "медвежьей лапой" — оригинальным блюдом из печени и свинины, которое внешне похоже на лапу медведя.

Готовы помочь

Объясняться с туристами на иностранных языках смогут сотрудники правоохранительных органов, медицинских учреждений, а также водители общественного транспорта — для работников служб, задействованных в проведении чемпионата мира, в Саранске организовали серию открытых уроков английского языка.

В Саранске создано два волонтерских центра: волонтерский центр чемпионата мира по футболу при Мордовском государственном университете для подготовки волонтеров ФИФА и центр подготовки городских волонтеров. На роль волонтеров ФИФА претендовали кандидаты из 54 стран и 180 городов, а волонтерскому центру чемпионата мира по футболу в Саранске было доверено отобрать из 6 тысяч 743 заявки и подготовить 1 тысячу 318 добровольцев.

Им предстоит взаимодействовать с футбольными командами, журналистами и врачами, партнерами и спонсорами турнира, работать на стадионе во время матчей, а также дежурить в гостиницах и билетных центрах.

Городские волонтеры будут взаимодействовать с болельщиками, гостями города и его жителями на территории основных пешеходных маршрутов, а также в аэропорту, на вокзалах и перехватывающих парковках.

Начиная с 15 мая первые волонтеры уже получили свою яркую экипировку и вышли на первые смены. Вскоре в Саранск прибудут иногородние и иностранные волонтеры из Мексики, США, Перу, Колумбии, Гватемалы, Швейцарии, Нигерии, Индонезии, Бразилии, Франции, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Украины и десятка российских городов.

Последние приготовления



Сейчас, когда до чемпионата мира осталось меньше трех недель, в Саранске активно устанавливают навигационные конструкции. Все указатели — на русском и английском языках. Навигация в первую очередь маркирует пешеходные маршруты, поскольку Саранск – компактный город, и все ключевые объекты и основные достопримечательности находятся в пешей доступности.

Двадцать третьего мая в Саранске заработал кол-центр. Его специалисты на русском и английском языках консультируют людей по всем вопросам, связанным с размещением, питанием, организацией движения транспорта, экскурсионной и развлекательной программами во время чемпионата мира.

В первых числах июня Саранск получит праздничное оформление. Уже ведутся монтажные работы на площадке фестиваля болельщиков на Советской площади.