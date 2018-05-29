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Общество

Сигарная дипломатия: в Париже представили сигару "Мария Захарова"

02:0629.05.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Много ли общего между Марией Захаровой, Иосифом Кобзоном и Андреем Макаревичем? В Российском сигарном союзе считают, что этих людей объединяет уникальность. Подтверждением этому может служить их участие в "клубе 38".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Сигарная дипломатия"

Как сказал РИА Новости глава Российского сигарного союза Андрей Лоскутов, визит российский парламентариев и официального представителя МИД РФ во Францию — это "фактически сигарная дипломатия".

Он пояснил, что в Москву приезжали французские политики, попросившие его устроить встречу с Захаровой. В их рядах оказался и глава Парламентского сигарного клуба Франции Кристоф Фрасса.

"Я спросил – почему вы ко мне обращаетесь, в Российский сигарный союз, а не в МИД? Они сказали, что уже много раз обращались в МИД, Маша очень занята, а поскольку Маша курит сигары – тот, кто курит сигары, всегда договорится", — добавил Лоскутов.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Встреча состоялась. "На самом деле это можно сказать ответный визит, потому что не так давно, пару месяцев назад мы – Сигарный союз и парламентарии – принимали французскую делегацию. Французы попросили познакомиться со мной, мы познакомились, долго разговаривали на все темы, и вот как-то родилось такое решение — приехать с ответным визитом, неформально, плюс еще наш Сигарный союз придумал такую инициативу", — рассказала, в свою очередь, Захарова.

Она добавила, что в понедельник, в ходе визита в Париж, приняла участие в ряде встреч. "Были и у нашего посла, и в нашем культурном центре", — добавила она. Программа на вторник тоже насыщенная: запланированы встречи в Сенате и Национальном собрании Франции, а также частные встречи с парламентариями.

Сигара "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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По словам главы РСС, "сигарные клубы – это объединения людей, которые что-то понимают в этой жизни". Лоскутов отметил, что у Российского сигарного союза есть программа под названием "Национальный сигарный проект".

"Он заключается в том, что один раз в году мы выпускаем для самых известных людей в России именные сигары. Мы создаем специальный бленд этих сигар, специальный состав: как мы представляем этого человека в сигаре. У нас на сегодняшний момент есть 38 именных сигар. 150 миллионов в Российской Федерации, и только 38 персон имеют свои сигары", — рассказал он.

При подготовке сигары члены РСС не смотрят "левый он или правый, красный он или какого-то еще другого цвета, мы смотрим только на то, является ли он такой огромной большой ценностью для нас, любителей сигар".

"Мы отдаем им самое любимое, что у нас есть. Региональные клубы называют претендентов на эту сигару, потом идет голосование, что-то наподобие Оскара, такой сигарный Оскар, мы выбираем этого человека и говорим: мы вам вручаем самое дорогое, что у нас есть, это вы в сигарном воплощении. Это означает, что каждую сигару мы должны сделать только для этого человека", — подчеркнул он.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В свою очередь, сама Захарова рассказала, что именная сигара "была неожиданной и, конечно, почетной".

"Я абсолютно не пропагандист табакокурения, но сигара — это все-таки нечто иное. Для меня не ежедневное удовольствие, для меня это такой способ расслабиться раз в два-три месяца, в хорошей компании за хорошим разговором. И ничего лучше, чем встречаться с зарубежными парламентариями за хорошей сигарой, мне кажется, нельзя придумать для дипломата. Тем более, что делаю я это в свое отпускное время", — отметила она.

По словам дипломата, при изготовлении сигары "было использованы какие-то интересные технологии". "Я не могу сказать, что я любитель очень крепких сигар, и в то же время я не люблю с особыми ароматическими добавками. Я люблю стандартную сигару, иногда необходимо две, потому что редко происходит, но должно прийти это ощущение расслабленности", — рассказала Захарова о своих предпочтениях.

Уникальный вкус, ограниченный релиз

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 23 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Для Марии мы сделали уникальную сигару, вообще каждая именная сигара – уникальна. Сигарный стебель состоит из трех листов – нижний лист, средний лист и верхний лист — volado, seco и ligero. Один отвечает за горение, второй за вкус, третий за крепость. Так вот, для Маши мы выбрали такой лист, который встречается только в Никарагуа. Он между верхним этажом и средним этажом. Называется viso", — рассказал Лоскутов.

Он отметил, что "это уникальный лист, из которого сделана уникальная сигара".

"Когда специалист закуривает эту сигару, он не понимает, что это такое. А мы говорим – это Маша. Потому что такого человека как Маша… Вот Маша – такой уникум, который он сам по себе и должность, и личность, и место, она вся – явление… Когда-то были героями для девочек Гризодубова или Громова, а сейчас вот такие герои", — добавил глава РСС.

Он отметил, что сигары "Мария Захарова" российская делегация привезла на первую встречу парламентских сигарных клубов Франции и России.

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"Мы привезли сюда сигары, которые называются "Мария Захарова", чтобы поделиться этой радостью, и продемонстрировав живую Машу, поделиться еще и этой специальной радостью, которая есть у каждого любителя сигар, который открывает для себя что-то новое, как любитель книг, вдруг открывая книгу, говорит – ну как это здорово, какой классный писатель! Так вот, какая классная сигара!" — добавил собеседник агентства.

По словам Лоскутова, "практически все, кто курит сигары — это люди, которые довольно серьезно думают о здоровье своем и государственном, и не считают курение сигар курением".

"Это часть национальной культуры, которую мы не только должны сохранить, но и приумножить. Россия в XIX веке была второй по значению в мире сигаропроизводящей страной. Сегодня 25 стран в мире производят свои сигары, в Европе – 12 стран. И только две страны в Европе производят сигары так, как они производились 300-400 лет назад, то есть это традиционные технологии, никакой механики, машинерии. Это Испания и Россия", — подчеркнул он.

Одна из двух российских фабрик как раз и выпустила сигару, названную "Мария Захарова". Купить ее просто так нельзя — "лишь обладатель именной сигары имеет право дозаказать ее себе", а затем кого-то угостить. Первый релиз именных табачных продуктов — менее тысячи штук, но, при наличии спроса, его можно будет увеличить.

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