Мексика развернет мобильные консульства на время проведения ЧМ-2018

МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Мексика развернет на время проведения чемпионата мира по футболу в России сразу четыре мобильных консульства для помощи гражданам страны, которые приедут на мировое первенство, сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел страны Карлос де Икаса.

"У нас будут четыре мобильные консульские группы, которые будут работать в городах, где играет сборная страны", — сказал де Икаса на пресс-конференции в Мехико.

По его словам, консульства будут работать в Москве (17 июня), Ростове-на-Дону (23 июня), Екатеринбурге (27 июня). В случае преодоления Мексикой группового этапа ЧМ-2018 также группы будут развернуты либо в Самаре (2 июля), либо в Санкт-Петербурге (3 июля) в зависимости от того, с какого места сборная выйдет в стадию плей-офф турнира.

Он сообщил также, что общее число мексиканских болельщиков, получивших фан-ID перед чемпионатом, составило почти 28,9 тысячи человек. При этом из самой Мексики в Россию приедут только 6 тысяч человек, остальные приедут из США и Европы. Однако общее число мексиканцев на чемпионате мира будет более значительным за счет родственников и друзей этих людей, которые также поедут в Россию. Ранее посол РФ в Мексике Эдуард Малаян оценил их число в 25-60 тысяч человек, ссылаясь на данные посольства Мексики в Москве.

В связи с этим мексиканский замминистра напомнил, что без виз в Россию могут попасть только обладатели фан-ID, остальным мексиканцам необходимо получить визу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.