Захарова собирается провести отпуск в России

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости, что проведет отпуск в России.

Дипломат прибыла в Париж в понедельник. Ее визит во французскую столицу приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.

"Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", — сказал Захарова.

Она добавила, что в этот раз поедет не в Крым, где отдыхала уже несколько раз. Раскрывать точное место отдыха официальный представитель МИД не стала.