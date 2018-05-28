Движение электричек на перегоне Яхрома-Дмитров возобновлено

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Движение электричек на перегоне Яхрома-Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), приостановленное на время работы правоохранителей, возобновлено, диспетчеры вводят задержанные поезда в график, сообщает пресс-служба МЖД.
"Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне Яхрома-Дмитров Савеловского направления МЖД, которое приостанавливалось на период работы правоохранительных органов на автомобильном путепроводе", — говорится в пресс-релизе.
Добавляется, что "диспетчерский аппарат МЖД вводит в график задержанные поезда".