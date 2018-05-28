Объявивший голодовку Сенцов согласился на поддерживающую терапию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая — РИА Новости. Объявивший голодовку украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за организацию терактов в Крыму, согласился на поддерживающую терапию, сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи. По данным УФСИН, за состоянием его здоровья с первых дней голодовки следят специалисты.

"В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие. За время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано. На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что с ним регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании.

В понедельник представитель ведомства сообщал РИА Новости, что состояние здоровья Сенцова характеризуется как стабильное.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.