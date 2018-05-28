Движение электричек от Яхромы до Дмитрова приостановлено из-за работ МВД

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Движение электропоездов на участке Яхрома-Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) приостановлено из-за проверки правоохранителями автомобильного путепровода, электрички из Москвы идут до станции Яхрома и Икша, из области — до станции Дмитров, сообщает пресс-служба МЖД.

"На период работы правоохранительных органов, проводящих проверочные мероприятия на автомобильном путепроводе, в связи с чем приостановлено движение поездов на участке Яхрома-Дмитров, железнодорожники организовали временную схему движения электричек Савеловского направления. Принятые меры позволят обеспечить перевозку пассажиров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из Москвы пригородные поезда выполняют рейсы до станций Икша и Яхрома, после чего отправляются обратно в столицу, из области — до станции Дмитров и также отправляются обратно.

Поясняется, что для перевозки пассажиров между станциями Яхрома и Дмитров компания-перевозчик АО "Центральная ППК" организует работу компенсационных автобусов. О возобновлении движения компания сообщит дополнительно.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.