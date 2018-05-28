САРАТОВ, 28 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Фрунзенский райсуд Саратова в понедельник оштрафовал на 300 тысяч рублей региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Тудакова.

"Сегодня рассмотрели дело, организация признана виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

По материалам суда, прокуратура Фрунзенского района Саратова в декабре 2017 года по обращению студента медицинского вуза Никиты Смирнова провела проверку в отношении региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, и установила, что в 2014-2016 годах организация получила 645,5 тысячи рублей от ряда российских дочерних предприятий зарубежных фармацевтических компаний, среди которых немецкий Johnson & Johnson, датский Novo Nordisk и швейцарский Eli Lilly Vostok. Согласно протоколу, эти средства были перечислены на организацию конференций, посвященных проблемам больных сахарным диабетом и на реализацию проекта "Летняя/Зимняя Диаспартакиада". Прокуратура посчитала, что НКО должна была зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Руководившая до мая 2017 года этой общественной организацией Екатерина Рогаткина заявила в суде, что не согласна со всеми обвинениями, отметив, что все компании, с которыми работала НКО в период ее руководства, относятся к социально ответственному бизнесу. "Эти организации работают на территории РФ, и тот социально ответственный их посыл распространяется не только на нашу организацию, но и на другие организации, которые работают в России, в виде грантов, проектов. Это продуманный проект, который призван улучшить качество жизни людей, и все средства, полученные в рамках таких проектов, расходуются на социально полезные дела", — сказала она.

Член общественного совета при Минздраве РФ Николай Дронов, выступивший представителем НКО в суде, просил суд прекратить производство по делу за отсутствием события административного правонарушения, указав, что в протоколе прокуратуры нет ни одного примера противоправной деятельности со стороны общественной организации. "По роду деятельности Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, политической деятельностью не занимается, поэтому не имеет значения источник полученных денежных средств, а денежные средства расходовались на общественно-полезные цели", — заявил он.

Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, на протяжении многих лет помогала больным добиться положенных по закону лекарств, проводила среди них просветительскую работу и оказывала им помощь в решении правовых вопросов.