Возраст совершеннолетия рано или поздно поднимут до 21 года, заявил депутат

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Наступление совершеннолетия в 21 год является мировой тенденцией, рано или поздно Россия придёт к этому решению, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25-30 лет. Позже замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила РИА Новости, что совершеннолетие в России, по ее мнению, должно наступать в 21 год, до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр.

"Тенденция к тому, чтобы сделать возраст совершеннолетия в 21 год, в общем, мировая. Я считаю, что рано или поздно мы к этому придем", — сказал РИА Новости Огуль.

Он также напомнил, что в России с 1965 года действует периодизация, подготовленная Академией педагогических наук СССР, согласно которой юношеский возраст для мальчиков продолжается до 21 года, для девочек — до 20.

"Можно долго спорить — считать ли совершеннолетием юношеский возраст, но вот употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить", — сказал депутат.

Он также согласился с тем, что в РФ в настоящее время значительно "помолодели" болезни сердечно-сосудистой системы, а алкоголь и табак являются как раз теми факторами, которые эти болезни провоцируют.

"Конечно, одного запрета мало, и нужна систематическая работа по профилактике вредных привычек — со школьной скамьи", — добавил парламентарий.