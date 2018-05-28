В Москве ежегодно будут модернизировать около полуста библиотек

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в ходе встречи с сотрудниками государственных публичных библиотек объявил о решении реализовать в столице новую программу "Московские библиоцентры", которая предполагает модернизацию 40-50 библиотек ежегодно, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Мэр Москвы Сергей Собянин 28 мая провел встречу в Государственном музее А. С. Пушкина с сотрудниками государственных публичных библиотек, в ходе которой поздравил их и всех москвичей с общероссийским Днем библиотек и вручил награды города заслуженным представителям библиотечного сообщества… В ходе встречи Собянин объявил о решении реализовать в столице новую программу "Московские библиоцентры", — сообщили в пресс-службе.

Начиная с 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров: библиотеки становятся для горожан более открытыми и совмещают в себе культурный центр. На данный момент комплексная модернизация по стандарту "Московских библиоцентров" проведена в пяти столичных библиотеках. Всего же в период с 2011 по 2017 год капитальный ремонт был проведен в 23 библиотеках, уточнили в мэрии.

"Тем не менее, значительная часть зданий московских библиотек по-прежнему нуждается в ремонте. В настоящее время из 440 библиотек только 163 находится в удовлетворительном состоянии, 30 – в удовлетворительном состоянии, но требуют технического переоснащения и обновления оборудования, еще 247 библиотек имеют изношенное состояние. Программа "Московские библиоцентры" нацелена на комплексное развитие библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступности для москвичей", — добавили в мэрии.

Там рассказали, что в каждой обновленной библиотеке будет доступ к электронным ресурсам, откроются аудитории для культурно-досуговых мероприятий, лекториев, зона для детей, коворкинг-пространство, современный компьютерный зал, различные кружки для посетителей всех возрастов и бук-кафе.

"В 2018 году предполагается начало ремонтных работ в лучших по посещаемости, но нуждающихся в ремонте 2-3 библиотеках в каждом административном округе – всего порядка 30-35 объектов. Завершить модернизацию до конца этого года планируется в 10 библиотеках. Далее предполагается ежегодно ремонтировать по 40-50 зданий библиотек, где будут созданы дополнительные культурные и досуговые возможности для читателей", — добавили в мэрии.

Сегодня в библиотечной сети Москвы функционируют 440 библиотек, объединенных в 20 учреждений. Ежегодно в них проводят 20 тысяч культурно-досуговых мероприятий. В библиотеках работают свыше 3 тысяч сотрудников, а средняя заработная плата сотрудников библиотек в 2017 году составила 63 тысячи рублей.