Экологи рекомендовали москвичам не подбирать выпавших из гнезда птенцов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московские экологи рекомендуют жителям столицы не подбирать случайно найденных птенцов в парках и не уносить их домой, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мосприрода" в понедельник.

Как рассказали в учреждении, в летний период на телефон единой справочной службы Москвы жители часто сообщают, что подобрали выпавших из гнезда птенцов либо просят сделать это специалистов.

"К сожалению, многие люди просто не обладают достаточными знаниями в биологии, и им кажется, что если птенец "выпал" из гнезда, то его нужно немедленно спасти. Некоторые даже забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает", — рассказали в "Мосприроде".

Специалисты-орнитологи объясняют, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они ещё не умеют летать, поскольку так устроено природой для того, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Именно поэтому птенцам важно покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются "слётками", они еще "желторотые" и недостаточно оперившиеся, поясняют специалисты "Мосприроды".

"Как следует себя вести, если вы нашли такого птенца в парке? Лучше всего отойти подальше и не беспокоить птицу, родители обязательно найдут его и покормят. Если же место кажется вам слишком опасным, например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. Но бывают и исключения – если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или если вы нашли раненую птицу. В таком случае необходимо позвонить на телефон единой справочной службы Москвы", — рассказали в "Мосприроде".

Для подобных случаев разработана и опубликована на сайте учреждения специальная памятка о том, что нужно делать горожанам, обнаружив птенца в парке. Кроме того, в памятке даны разъяснения, как себя правильно вести на природных территориях, чтобы не стать причиной гибели птиц в период гнездования. В их числе — ходить только по дорожкам, водить собак только на поводке, не шуметь и не использовать мангалы в неположенных местах, добавили в пресс-службе.