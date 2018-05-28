Экологи рекомендовали москвичам не подбирать выпавших из гнезда птенцов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московские экологи рекомендуют жителям столицы не подбирать случайно найденных птенцов в парках и не уносить их домой, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мосприрода" в понедельник.
"К сожалению, многие люди просто не обладают достаточными знаниями в биологии, и им кажется, что если птенец "выпал" из гнезда, то его нужно немедленно спасти. Некоторые даже забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает", — рассказали в "Мосприроде".
Специалисты-орнитологи объясняют, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они ещё не умеют летать, поскольку так устроено природой для того, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Именно поэтому птенцам важно покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются "слётками", они еще "желторотые" и недостаточно оперившиеся, поясняют специалисты "Мосприроды".
Для подобных случаев разработана и опубликована на сайте учреждения специальная памятка о том, что нужно делать горожанам, обнаружив птенца в парке. Кроме того, в памятке даны разъяснения, как себя правильно вести на природных территориях, чтобы не стать причиной гибели птиц в период гнездования. В их числе — ходить только по дорожкам, водить собак только на поводке, не шуметь и не использовать мангалы в неположенных местах, добавили в пресс-службе.