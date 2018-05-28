Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в России, сообщается на сайте ведомства.

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Также компании предписали прекратить рассылку сервисных push-уведомлений Telegram российским пользователям.

"Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов", — отмечается в письме.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

В Telegram подобные претензии назвали необоснованными. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.