Роскосмос предложил найти бельков со спутника и поехать в Сочи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уникальную возможность обнаружить из космоса места обитания детенышей гренландского тюленя на льдах Белого моря получат молодые исследователи и инженеры в рамках партнерской программы "Дежурный по планете", говорится на сайте проекта.

Программа проходит при поддержке Роскосмоса, Фонда развития инноваций, фонда "Талант и успех" и Сколковского института науки и технологий. Пятнадцать победителей конкурса "Бельки — 2019" смогут поехать на космическую смену в Образовательный центр "Сириус" в Сочи, где продолжат обработку полученных космических данных.

Чтобы не подвергать опасности жизни сотни маленьких детенышей тюленей, которые в первые три недели жизни не умеют плавать, поиск будет вестись на основе анализа спутниковых изображений, карт рельефа дна, особенностей становления ледового покрова и его дрейфа, сведений о перемещении различных типов судов.

"В ходе проекта вы научитесь работе с оборудованием для приема космических данных, освоите заказ, прием и обработку данных с реальных спутников дистанционного зондирования, получите навыки тематического дешифрирования космических снимков, будете взаимодействовать с государственными органами для передачи итоговой информации, которая будет использоваться в процессе принятия реальных управленческих решений", — отмечают организаторы.

Для того чтобы быть зачисленными в состав оперативного штаба проекта, который начнется весной 2019 года, необходимо пройти два этапа конкурса.

"Первый отборочный тур будет проходить в сентябре–октябре 2018 года в формате теста на специальной интернет-площадке. Отборочный тур имеет блочно-предметную структуру. Состоит из пяти тематических блоков (информатика, физика, биология, география, математика). Каждый желающий может пройти один выбранный тематический блок, чтобы занять место специалиста в проектной команде. В рамках второго тура (октябрь-декабрь 2018 года) из участников, прошедших первый отборочный тур, будут сформированы проектные команды, включающие: геоинформатика (географа), специалиста по работе с данными (информатика, математика), биолога (эколога), физика", — уточняют организаторы.

Сформированные проектные команды, каждую из которых возглавит аттестованный куратор проекта, будут выполнять проектные работы и создавать геопорталы по заранее сформированным проектным кейсам на основе архивных данных. В январе 2019 года экспертное жюри проведет оценку предоставленных проектных работ, и шесть команд, прошедших в финал, в марте 2019 года примут участие в проекте по спасению детенышей тюленей, войдя в состав оперативного штаба.