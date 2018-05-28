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Общество

Роскосмос предложил найти бельков со спутника и поехать в Сочи

15:3728.05.2018
(обновлено: 15:54 28.05.2018)
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей КаменевБелек. Архивное фотоБелек. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Каменев

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уникальную возможность обнаружить из космоса места обитания детенышей гренландского тюленя на льдах Белого моря получат молодые исследователи и инженеры в рамках партнерской программы "Дежурный по планете", говорится на сайте проекта.

Белоснежная беззащитность
© Международный фонд защиты животных (IFAW)
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Программа проходит при поддержке Роскосмоса, Фонда развития инноваций, фонда "Талант и успех" и Сколковского института науки и технологий. Пятнадцать победителей конкурса "Бельки — 2019" смогут поехать на космическую смену в Образовательный центр "Сириус" в Сочи, где продолжат обработку полученных космических данных.

Чтобы не подвергать опасности жизни сотни маленьких детенышей тюленей, которые в первые три недели жизни не умеют плавать, поиск будет вестись на основе анализа спутниковых изображений, карт рельефа дна, особенностей становления ледового покрова и его дрейфа, сведений о перемещении различных типов судов.

"В ходе проекта вы научитесь работе с оборудованием для приема космических данных, освоите заказ, прием и обработку данных с реальных спутников дистанционного зондирования, получите навыки тематического дешифрирования космических снимков, будете взаимодействовать с государственными органами для передачи итоговой информации, которая будет использоваться в процессе принятия реальных управленческих решений", — отмечают организаторы.

Для того чтобы быть зачисленными в состав оперативного штаба проекта, который начнется весной 2019 года, необходимо пройти два этапа конкурса.

"Первый отборочный тур будет проходить в сентябре–октябре 2018 года в формате теста на специальной интернет-площадке. Отборочный тур имеет блочно-предметную структуру. Состоит из пяти тематических блоков (информатика, физика, биология, география, математика). Каждый желающий может пройти один выбранный тематический блок, чтобы занять место специалиста в проектной команде. В рамках второго тура (октябрь-декабрь 2018 года) из участников, прошедших первый отборочный тур, будут сформированы проектные команды, включающие: геоинформатика (географа), специалиста по работе с данными (информатика, математика), биолога (эколога), физика", — уточняют организаторы.

Сформированные проектные команды, каждую из которых возглавит аттестованный куратор проекта, будут выполнять проектные работы и создавать геопорталы по заранее сформированным проектным кейсам на основе архивных данных. В январе 2019 года экспертное жюри проведет оценку предоставленных проектных работ, и шесть команд, прошедших в финал, в марте 2019 года примут участие в проекте по спасению детенышей тюленей, войдя в состав оперативного штаба.

Бельки, маленькие и беззащитные
© AFP 2018 / David BoilyБелёк - новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом.Детеныш гренландского тюленя на побережье островов Мадлен, Квебек
© AFP 2018 / David Boily
Белёк - новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом.
© AFP 2018 / David BoilyВ марте 2009 года правительство РФ приняло и реализовало запрет добычи детенышей гренландского тюленя в России.Найджел Баркер фотографирует детеныша гренландского тюленя на побережье островов Мадлен, Квебек
© AFP 2018 / David Boily
В марте 2009 года правительство РФ приняло и реализовало запрет добычи детенышей гренландского тюленя в России.
© AFP 2018 / David BoilyЖестокость и экономическая бессмысленность промысла белька стали очевидны еще в прошлом веке благодаря многолетней работе Международного фонда защиты животных IFAW.Детеныш гренландского тюленя на побережье островов Мадлен, Квебек
© AFP 2018 / David Boily
Жестокость и экономическая бессмысленность промысла белька стали очевидны еще в прошлом веке благодаря многолетней работе Международного фонда защиты животных IFAW.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr.Вскоре после того, как самка тюленя заканчивает кормить своего детеныша молоком и оставляет его одного, его белая шубка начинает линять.Детеныш гренландского тюленя с матерью на берегу Белого моря в Архангельской области
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr.
Вскоре после того, как самка тюленя заканчивает кормить своего детеныша молоком и оставляет его одного, его белая шубка начинает линять.
© AFP 2018 / David BoilyБелёк рождается во льдах. Белая шерсть белька, как у белых медведей, состоит из прозрачных полых волосков, пропускающих солнечные лучи прямо на черную кожу и согревающих ее.Детеныш гренландского тюленя на побережье островов Мадлен, Квебек
© AFP 2018 / David Boily
Белёк рождается во льдах. Белая шерсть белька, как у белых медведей, состоит из прозрачных полых волосков, пропускающих солнечные лучи прямо на черную кожу и согревающих ее.
© AFP 2018 / David BoilyВ 2009 году IFAW провел самую крупномасштабную кампанию в защиту тюленей в России - в 25 городах в День белька, 15 марта 2009 года, прошли митинги под единым лозунгом "Не бей лежачего!" с требованием прекратить кровавый и бессмысленный промысел детенышей гренландских тюленей на Белом море.Детеныш гренландского тюленя на побережье островов Мадлен, Квебек
© AFP 2018 / David Boily
В 2009 году IFAW провел самую крупномасштабную кампанию в защиту тюленей в России - в 25 городах в День белька, 15 марта 2009 года, прошли митинги под единым лозунгом "Не бей лежачего!" с требованием прекратить кровавый и бессмысленный промысел детенышей гренландских тюленей на Белом море.
© Fotolia / seabreezecairnsВ 2009 году также по инициативе IFAW российские суда стали обходить залежки тюленей в Белом море, чтобы не травмировать их.Детеныш гренландского тюленя
© Fotolia / seabreezecairns
В 2009 году также по инициативе IFAW российские суда стали обходить залежки тюленей в Белом море, чтобы не травмировать их.
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