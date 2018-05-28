Московские власти планируют к концу года увеличить число технопарков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Количество технопарков в Москве может увеличиться до 40 к концу 2018 года, сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Технопарков у нас сегодня 33 и больше ста коворкингов. Это новые бизнес-пространства, в основном стартапы, команды, малый бизнес. Мы будем масштабировать их количество, потому что востребованность в них большая. Их заполненность сегодня достигает почти 100%, если мы говорим про технопарки. Развивать (технопарки — ред.) будем, увеличим их количество. Мы ориентируемся на цифру 40 до конца года", — сказал Фурсин в ходе Московского предпринимательского форума.

Он подчеркнул, что задача властей — создавать хорошие условия и рыночные ниши для бизнеса и с точки зрения их создания на территории города, и с точки рения городских заказов, стимулирующих бизнес-рынок на развитие.

Ранее сообщалось, что в Москве создана сеть и детских технопарков, сейчас их уже 12. В них школьников учат создавать компьютерную анимацию, моделировать летательные аппараты, создавать роботов и многому другому. Ведущие средние и высшие образовательные организации, резиденты технопарков, промышленные предприятия объединяют усилия, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии, а также подготовить квалифицированные кадры для высокотехнологичных предприятий. Выпускники детских технопарков подписывают отложенный трудовой договор с индустриальным партнером и приходят в эту компанию на работу после получения соответствующего образования.