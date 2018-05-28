Москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Резкое падение атмосферного давления в среду и последующие его перепады ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Рекорд атмосферного давления установлен в Москве в субботу, 26 мая, оно поднялось до 762,2 миллиметра ртутного столба.

"На этой неделе рекордов атмосферного давления не ожидается, но 30 числа у нас будет его резкое падение, за сутки величина атмосферного давления может измениться на 15 единиц — это много", — сказала Позднякова.

Она отметила, что на изменение атмосферного давления реагируют все — и гипертоники, и гипотоники. "Поэтому в этот день нужно быть к себе предельно внимательным", — подчеркнула специалист.

"В четверг давление быстро будет расти, в течение дня пройдет через норму, а потом дальше будет повышаться. Не будет спокойного давления, чтобы оно не менялось значительно в течение двух-трех дней", — отметила синоптик.