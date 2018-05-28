В Москве во вторник помоют фонтан "Похищение Европы"

Фонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве. Архивное фото

Фонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонтан "Похищение Европы", расположенный у станции метро "Киевская" в Москве, помоют во вторник в рамках регламента, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Во вторник, 29 мая, на фонтане "Похищение Европы" на площади Европы (метро "Киевская") будет производиться регламентная промывка", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что фонтан открылся 16 лет назад, в сентябре 2002 года, и является центральным объектом Площади Европы. Он представляет собой скульптурную композицию на известный мифологический сюжет. Автором композиции стал бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура была подарком российской столице от Брюсселя.

"Это ответный дар на передачу Бельгии двух памятников российского скульптора Георгия Франгуляна. Один из них – памятник Петру I – установлен в Антверпене, а другой – Александру Сергеевичу Пушкину – в Брюсселе. Фонтан представляет собой каскад из пяти чаш. В центре скульптурная композиция представляет собой гигантский сноп переплетающихся и взметнувшихся в небо серебристых труб из нержавеющей стали на мифологический сюжет похищения Европы Зевсом, принявшим обличье быка", — пояснили в комплексе городского хозяйства.

В промывке фонтана будет задействовано пять рабочих и три единицы спецтехники, она будет производиться как механизированно, так и вручную, добавили в пресс-службе.