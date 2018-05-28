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Общество

В Москве во вторник помоют фонтан "Похищение Европы"

14:2828.05.2018
(обновлено: 14:35 28.05.2018)
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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкФонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве. Архивное фотоФонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фонтан "Похищение Европы", расположенный у станции метро "Киевская" в Москве, помоют во вторник в рамках регламента, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Москва. Водоотводный канал. Вид на Кадашевскую набережную
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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В Москве запустили пять новых фонтанов
"Во вторник, 29 мая, на фонтане "Похищение Европы" на площади Европы (метро "Киевская") будет производиться регламентная промывка", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что фонтан открылся 16 лет назад, в сентябре 2002 года, и является центральным объектом Площади Европы. Он представляет собой скульптурную композицию на известный мифологический сюжет. Автором композиции стал бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура была подарком российской столице от Брюсселя.

Фонтан на Биржевой площади
© КБ "Стрелка"
На Биржевой площади Москвы заработал фонтан
"Это ответный дар на передачу Бельгии двух памятников российского скульптора Георгия Франгуляна. Один из них – памятник Петру I – установлен в Антверпене, а другой – Александру Сергеевичу Пушкину – в Брюсселе. Фонтан представляет собой каскад из пяти чаш. В центре скульптурная композиция представляет собой гигантский сноп переплетающихся и взметнувшихся в небо серебристых труб из нержавеющей стали на мифологический сюжет похищения Европы Зевсом, принявшим обличье быка", — пояснили в комплексе городского хозяйства.

В промывке фонтана будет задействовано пять рабочих и три единицы спецтехники, она будет производиться как механизированно, так и вручную, добавили в пресс-службе.

Пробуждение силы: московские фонтаны готовят к запуску
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГод жизни фонтана можно условно разделить на четыре этапа: летний сезон, консервация, спячка и пробуждение.Сотрудники Гормоста производят промывку фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Год жизни фонтана можно условно разделить на четыре этапа: летний сезон, консервация, спячка и пробуждение.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ "спячке" столичные фонтаны провели около полугода. Перед тем как их законсервировать, из чаш удаляют воду, конструкции промывают со специальным составом, рабочие демонтируют светильники и другие съемные элементы.Промывка фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В "спячке" столичные фонтаны провели около полугода. Перед тем как их законсервировать, из чаш удаляют воду, конструкции промывают со специальным составом, рабочие демонтируют светильники и другие съемные элементы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВсю зиму фонтаны проводят в специально сооруженных вокруг них укрытиях. Обычно это жесткие металлоконструкции, защищающие их от перепадов температур и вандалов. Сразу после консервации фонтанов начинается плановый ремонт оборудования и замена расходников.Сотрудник Гормоста у фонтана Времена года на Манежной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Всю зиму фонтаны проводят в специально сооруженных вокруг них укрытиях. Обычно это жесткие металлоконструкции, защищающие их от перепадов температур и вандалов. Сразу после консервации фонтанов начинается плановый ремонт оборудования и замена расходников.
© РИА Новости / Евгений Одиноков"Будить" фонтаны начинают в апреле. Также в порядок обязательно приводят территорию вокруг.Сотрудник Гормоста у фонтана Времена года на Манежной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
"Будить" фонтаны начинают в апреле. Также в порядок обязательно приводят территорию вокруг.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ этом году свои коррективы в график "Гормоста" внесла погода: из чаш предстояло убрать огромное количество снега. Чтобы уложиться в срок, сугробы убирали лопатами и топили горячей водой.Промывка фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В этом году свои коррективы в график "Гормоста" внесла погода: из чаш предстояло убрать огромное количество снега. Чтобы уложиться в срок, сугробы убирали лопатами и топили горячей водой.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ ходе подготовительных работ сотрудники "Гормоста" промывают конструкцию водой под напором, очищают гранитные поверхности с шампунем, проводят ремонт чаш. После того как светильники и декоративные элементы снова смонтированы, начинается подготовка к пуску и подстройка насадок, чтобы "рисунок" фонтана был правильным.Сотрудник Гормоста во время промывки фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В ходе подготовительных работ сотрудники "Гормоста" промывают конструкцию водой под напором, очищают гранитные поверхности с шампунем, проводят ремонт чаш. После того как светильники и декоративные элементы снова смонтированы, начинается подготовка к пуску и подстройка насадок, чтобы "рисунок" фонтана был правильным.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМожно ли бросать в фонтан монеты? В "Гормосте" отмечают, что небольшой металлический предмет, конечно, не может вывести из строя установку. Тем не менее не рекомендуют бросать что-либо в воду. Летом мусор и монеты из фонтанов убирают регулярно.Промывка фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Можно ли бросать в фонтан монеты? В "Гормосте" отмечают, что небольшой металлический предмет, конечно, не может вывести из строя установку. Тем не менее не рекомендуют бросать что-либо в воду. Летом мусор и монеты из фонтанов убирают регулярно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНаконец, все подготовительные работы завершаются, и фонтаны готовы к летнему сезону.Сотрудник Гормоста производит промывку фонтана Времена года на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Наконец, все подготовительные работы завершаются, и фонтаны готовы к летнему сезону.
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