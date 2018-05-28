Эксперт назвал справедливой инициативу повысить акцизы на алкоголь и табак

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Инициатива Минздрава по ускоренной индексации акцизов на алкоголь и табак находится в векторе "социальной справедливости", поскольку ущерб национальной экономике от потребления населением этой продукции несоизмеримо больше получаемых от этого бизнеса налогов, заявил РИА Новости глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Ранее газета "Известия", ссылаясь на документацию Минфина, написала, что Минздрав настаивает на индексации акцизов на крепкий алкоголь и табачную продукцию ежегодно минимум на 10 и 20% в период до 2020 года. По данным издания, министерство предлагает внести коррективы в Налоговый кодекс, Минфин выступает против таких поправок.

"Я считаю, что, безусловно, это необходимая мера. Я бы сказал, что она находится в векторе социальной справедливости, потому что сегодня на каждый заработанный компаниями рубль убыток бюджету, обществу и государству выходит более 10 рублей. Это официальные цифры. Социальные последствия: нагрузка на медицину, сокращение трудоспособной части населения — это, что называется, прямые экономические потери", — сказал Хамзаев.

Он считает, что такая инициатива Минздрава имеет все шансы быть принятой, потому что в России сегодня наблюдается "острая нехватка финансирования в бюджет". "Сегодня, когда мы говорим, что и алкоголь, и табак наносят фантастический урон для здоровья наших граждан, такого рода социальная справедливость с точки зрения поднятия акциза, поднятия налога и других каких-то определенных финансовых регулирований с точки зрения пополнения казны — они, безусловно, должны правильно сработать", — заявил Хамзаев.

По его мнению, при этом государство должно иметь "философию сокращения потребления алкоголя и табака" среди населения.

"Я считаю, что табачные компании если взять, они недоплачивает в бюджет, как и алкогольные компании. Я убежден, что помимо акциза должен быть еще и налог с точки зрения социальных последствий", — добавил эксперт.