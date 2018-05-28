В Госдуме считают, что в России запрещать пластиковую посуду пока рано

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. России предстоит развить практику раздельного сбора мусора и переработки пластика, прежде чем отказаться от одноразовых пластиковых изделий, считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").
"Первый шаг, который нам надо сделать, — это полноценная переработка пластика, полиэтилена и другой синтетики. Потому что понятно, что скорого отказа у нас не произойдет, обычно этому предшествуют определенные этапы, которые мы не прошли, а вот полноценно перерабатывать пластик – это действительно та задача, которая сейчас, мой взгляд, стоит перед нами наиболее остро", — заявил РИА Новости Бурматов.
По словам политика, предприятий по переработке пластика в РФ немного, но у них недостаточно сырья, в связи с чем они загружены только на половину.
Он отметил и загрязненность пластиком водоемов в России, добавив, что "пока россияне от него отказываться не спешат".