В Роструде рассказали, как россияне будут работать на следующей неделе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россиян на следующей неделе ждет рабочая шестидневка, зато с 10 по 12 июня они будут отдыхать, это связано с празднованием Дня России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час", — говорится в сообщении.