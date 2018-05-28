Рособрнадзор хочет создать комиссию по формированию ценностей у школьников

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил создать рабочую группу для обсуждения практических шагов по формированию системы ценностей у школьников.

"Система воспитания — она складывается из разных условий: это и телевизор, и социальные сети, общение детей. Но в том числе и система образования", — заявил Кравцов на съезде уполномоченных по правам человека.

Он отметил, что кроме знаний выпускник должен иметь систему ценностей, он должен быть нравственным, ответственным человеком. "Система ценностей востребована сейчас, она будет востребована через 10 лет, будет востребована через 20 лет, она будет востребована всегда. Отзывчивый человек, трудолюбивый, который хочет развиваться, бережет природу, любит страну, город. Вот такие качества будут востребованы всегда…, и здесь нам определенная работа предстоит", — сказал Кравцов. Он напомнил, что есть стратегия развития воспитания до 2025 года, но "должны быть более предметные, практические шаги".

"Я предлагаю, мы с Анной Юрьевной (Кузнецовой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка – ред.) это обсуждали, создать совместную группу рабочую, именно по практическим шагам, и совместно обсуждать, какие практические шаги мы будем делать. Я сам лично готов в этой работе участвовать", — заявил Кравцов.