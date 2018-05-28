Яровая внесла в Госдуму проект об информировании семей о льготах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на информирование семей о предоставляемых им льготах, сообщила пресс-служба парламентария.

"В России много соцгарантий для семьи… Но многие граждане, не зная про эти льготы, не пользуются ими. В законопроекте мы предусмотрели обязательность выдачи в органах ЗАГС и МФЦ при получении свидетельства о рождении ребенка памятки о всех льготах, которые предоставляются семье на федеральном и региональном уровнях", — цитируют Яровую ее пресс-служба.

Политик отметила, что сейчас существуют, например, такие льготы, как выплаты пособий на ребенка, на детей одиноких матерей, на детей военнослужащих по призыву, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и так далее. Это и региональный материнский капитал, и предоставление земельных участков многодетным семьям, обеспечение жильем детей-сирот.

"Президентом России объявлено Десятилетие детства, с этого года начали действовать новые меры поддержки семей, поэтому, принципиально важно, что государство, взяв на себя новые социальные обязательства, гарантирует их исполнение и дает ориентир для семьи в новых возможностях. Эта памятка – напоминание родителям о том, какими правами оперативно может воспользоваться каждая конкретная семья", — добавила Яровая.

Как отметила пресс-служба политика, законопроект поддержан минтрудом и фракцией "Единая Россия".