Рособрнадзор попросил СМИ не нагнетать обстановку вокруг ЕГЭ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил СМИ соблюдать "месяц тишины" и не нагнетать обстановку негативной информацией о Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Двадцать восьмого мая началась основная волна ЕГЭ. Она пройдет до 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.

"Пожалуйста, соблюдайте "месяц тишины", мы просим поддержать политических, общественных деятелей, социологов. ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию сдают сотни тысяч учащихся и любые негативные высказывания только нагнетают обстановку, поэтому во главу угла необходимо ставить интересы школьников и создавать максимально комфортные условия", — заявил он на съезде уполномоченных по правам ребёнка.

Он также призвал уполномоченных обращать внимание на процедуру экзамена, если какие-то прецеденты есть, где-то происходят нарушения процедуры в регионах, сообщать в Рособрнадзор.