В Москве завершили высадку кустарников в рамках программы благоустройства

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Высадка кустарников на благоустроенных в 2017 году улицах завершилась в Москве, в столице появилось около 140 тысяч растений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"В Москве завершилась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Этой весной на реконструированных в прошлом году улицах, площадях, переулках и набережных столицы появилось порядка 140 тысяч растений" — рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости Высадка барбариса в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка барбариса в Москве в рамках программы благоустройства

Отмечается, что в подборе кустарников для каждой улицы участвовали не только проектировщики, но и дендрологи. Они выбирали растения, цветущие в разное время года и имеющие наибольшую декоративную привлекательность. Кроме того, подбирались растения, способные выдержать московские морозы и адаптированные к сложным условиям большого города.

"Самое большое разнообразие кустарников представлено на Садовом кольце: альпийская смородина и лапчатка, кизильник и пузыреплодник, снежноягодник и спирея, сирень разных видов – все эти растения украшают сегодня улицы и площади, входящие в Садовое кольцо. Радовать москвичей и гостей города, решивших совершить прогулку по Садовому, будут также розы, гортензии и клематисы", — рассказал Бирюков.

Также на новом пешеходном маршруте от Площади Революции через Богоявленский и Рыбный переулки к новому парку "Зарядье" горожан и туристов встретят розы разных видов, а на Якиманской набережной и в Голутвинских переулках — сирень и гортензии. В Бабьегородском, Якиманском и Мароновском переулках будут расти чубушник, барбарис Тунберга, спирея и сирень. Боярышник, дерен, пузыреплодник и кизильник москвичи и гости столицы смогут увидеть на Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных, а будущей весной здесь также расцветет войлочная вишня. Украсит набережные и ярко-желтая форзиция, а на Краснопресненской набережной свежими листьями и цветами порадует горожан смородина альпийская, спирея и пузыреплодник, на Пречистенской – розы и спиреи.

© РИА Новости Высадка можжевельника в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка можжевельника в Москве в рамках программы благоустройства

Бирюков напомнил, что кустарники заготовили еще осенью 2017 года, в рамках программы городского благоустройства их начали высаживать в середине апреля на Садовом кольце, а затем продолжили на улицах исторического центра, набережных и въездных группах.

"С третьей декады мая по июль специалисты проведут "стрижку" кустарников. Это необходимо для того, чтобы придать им нужную высоту и форму. В весенне-летний период растения также подкармливают микробиологическими удобрениями, а в почву вносят органоминеральные удобрения в жидком виде. В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю", — отметили в КГХ.