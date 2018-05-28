Меджлис* строил бизнес на горе крымских татар, считает глава УФСБ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"* строила бизнес на горе и нищете крымских татар, заявил начальник крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин.

Неделю назад ФСБ РФ сообщила, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова.

Экстремисты планировали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на территории Крыма, заявляла ФСБ. В январе этого года экстремисты совершили попытку поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью, один из участников экстремистской группы задержан, еще двоим обвинения предъявлены заочно, оба объявлены в федеральный розыск, отмечало ведомство.

По словам Палагина, представители меджлиса* при нахождении Крыма в составе Украины пользовались слабостью местных властей, оформляли земельные участки, возводили на них строения и продавали.

"Это был целый бизнес на горе и нищете крымско-татарского народа. Бизнес ушел, потому что сегодня выделены территории, земли, строятся поселки, мечеть", — сказал журналистам начальник крымского управления ФСБ.

Он отметил, что в рядах меджлиса есть маленькая экстремистская группа, "численность которой можно загнуть на пальцах одной руки", зарабатывающая себе капитал на конфликте.

* Организация запрещена в России

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