В Минтруде отметили, что 70% бедных россиян составляют семьи с детьми

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Среди граждан, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% — это семьи, которые имеют детей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних.

Он отметил, что нужно предложить дополнительные меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

"Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей. После рождения ребёнка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода, появляется новый член семьи", — заявил Топилин.

"Наша задача вместе с вами в течение короткого времени посмотреть и предложить дополнительные меры с тем, чтобы такая ситуация не происходила, по крайней мере, в большинстве случаев", — отметил министр.

Он подчеркнул, что недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов будет вести к улучшению ситуации с доходами семей.