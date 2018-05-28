В Москве не будут усиливать отлов бродячих животных перед ЧМ-2018

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Москвы не станут усиливать отлов бродячих животных в Москве перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

"В период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году работы по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных будут в установленном порядке проводиться государственными бюджетными учреждениями в соответствии с территориальной принадлежностью. Отловленные животные будут помещаться в действующие городские приюты. Проведение дополнительных мероприятий не требуется", — говорится в сообщении.

Как пояснили в КГХ, всего в столице за счет бюджета работает 13 приютов для безнадзорных и бесхозяйных животных. "Также к работе по социализации животных и устройству животных к новым владельцам активно привлекаются волонтеры и зоозащитные организации. В средствах массовой информации, на сайтах в сети интернет размещается информация о животных из приютов и о проведении в городе различных мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок)", — добавили в комплексе.