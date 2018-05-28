В Москве число беспризорных животных уменьшилось с 2007 года в десять раз

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число беспризорных животных в Москве уменьшилось в десять раз с 2007 года, сегодня на территории столицы обитают около трех тысяч бездомных животных, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

"В 2007 году на территории Москвы обитало порядка 30 тысяч безнадзорных и бесхозяйных животных. В настоящее время на территории города ориентировочно около трех тысяч безнадзорных и бесхозяйных животных, что наглядно демонстрирует эффективность действующей системы гуманного регулирования численности животных в Москве", — говорится в сообщении.

Как пояснили в КГХ, для регулирования количества бродячих животных в столице проводится комплекс мероприятий, в частности стерилизация, электронное мечение и регистрация животных, размещение их в приютах или передача новым владельцам. Кроме того, для устранения угрозы для людей животных прививают от различных заболеваний, например чумы, гепатита и бешенства.

"Все животные, оставшиеся без попечения людей и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), находящиеся на улице или в иных общественных местах без сопровождающего лица и не имеющие признаков собственности, подлежат отлову. Отловленные животные стерилизуются и размещаются в приютах до момента их передачи его новому владельцу или естественной смерти. Возврат в среду обитания исключен", — подчеркнули специалисты.