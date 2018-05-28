Госдума изучит зарубежный опыт по регулированию мессенджеров

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Государственная дума России изучит законодательное регулирование в зарубежных странах деятельности организаторов мессенджеров и оценит возможность применения зарубежного опыта в РФ, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что более 89% населения России пользуются мессенджерами. Депутаты хотят изучить опыт законодательного регулирования мессенджеров в США, Германии, Франции, Китайской Народной Республике и Японии.
При этом Госдума считает целесообразным использовать опыт зарубежных стран "для использования его положительных аспектов и, одновременно, недопущения повторения ошибок зарубежной правоприменительной практики".
Данное исследование необходимо выполнить до конца октября.