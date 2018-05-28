Аэроэкспрессы в пиковые дни ЧМ по футболу будут ездить до трех часов ночи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в пиковые дни чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, вводит дополнительные ночные рейсы, поезда будут ходить до 3 часов ночи, следует из сообщения компании.

"Время движения поездов "Аэроэкспресс" будет продлено до 3.00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля", — говорится в сообщении компании в понедельник.

В эти даты последний поезд от Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будет отправляться в 3.00, из "Шереметьево" – в 2.30 мск, от Павелецкого вокзала в аэропорт "Домодедово" – в 3.00, из "Домодедово" – в 2.00 мск, от Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" — в 2.30 мск, из "Внуково" – в 2.00 мск.

"Мы прогнозируем пиковую нагрузку в этих числах, поэтому принято решение о назначении дополнительных рейсов. В остальные дни чемпионата мира по футболу-2018 "Аэроэкспресс" будет курсировать в соответствии с расписанием. Существующих рейсов достаточно для того, чтобы справиться с пассажиропотоком", — цитирует компания исполнительного директора "Аэроэкспресса" Валерия Федорова.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания за 2017 год увеличила перевозки пассажиров на 0,6% — до 11,66 миллиона человек.