Аэроэкспрессы в пиковые дни ЧМ по футболу будут ездить до трех часов ночи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в пиковые дни чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, вводит дополнительные ночные рейсы, поезда будут ходить до 3 часов ночи, следует из сообщения компании.
"Время движения поездов "Аэроэкспресс" будет продлено до 3.00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля", — говорится в сообщении компании в понедельник.
В эти даты последний поезд от Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будет отправляться в 3.00, из "Шереметьево" – в 2.30 мск, от Павелецкого вокзала в аэропорт "Домодедово" – в 3.00, из "Домодедово" – в 2.00 мск, от Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" — в 2.30 мск, из "Внуково" – в 2.00 мск.
"Мы прогнозируем пиковую нагрузку в этих числах, поэтому принято решение о назначении дополнительных рейсов. В остальные дни чемпионата мира по футболу-2018 "Аэроэкспресс" будет курсировать в соответствии с расписанием. Существующих рейсов достаточно для того, чтобы справиться с пассажиропотоком", — цитирует компания исполнительного директора "Аэроэкспресса" Валерия Федорова.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания за 2017 год увеличила перевозки пассажиров на 0,6% — до 11,66 миллиона человек.
История современного Волгограда неразрывно связана со Второй мировой войной. Во время Сталинградской битвы погибли более 400 тысяч жителей города. Районы, по которым проходила линия фронта, были буквально стерты с лица земли. К окончанию войны уцелели лишь около десяти процентов жилых домов. Можно сказать, что в последующие десятилетия город был отстроен заново.
Главная достопримечательность Волгограда - мемориальный комплекс "Сталинградская битва", который включает в себя несколько музеев и памятников, экспозицию образцов военной техники и Мамаев курган, где был возведен ансамбль, посвященный защитникам города.
Центральный монумент ансамбля - легендарная статуя "Родина-мать зовет!", высота которой 85 метров. У ее ног захоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда.
От проспекта Ленина до подножия статуи ведут ровно 200 ступенек — по количеству дней обороны Сталинграда. По обеим сторонам от них в 60-х годах были возведены "Стены-руины" - скульптурные барельефы, рассказывающие о двух этапах эпохальной битвы за город.
Еще одним знаковым памятником музея-заповедника являются руины мельницы Гергардта. Во время боев здание стало укрепленным пунктом-узлом обороны 42-го гвардейского стрелкового полка и выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов. В память о жестокостях войны здание решили не восстанавливать.
Рядом с руинами мельницы Гергардта в 80-е годы был открыт музей-панорама "Сталинградская битва", где можно увидеть фотографии, личные вещи и награды солдат, знамена и орудия, боевое и парадное оружие. Здесь же расположены фондохранилище и круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", которая занимает весь второй этаж здания.
На эстакаде музея, справа от ротонды, установлен макет истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3.
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В Волгограде находится единственный в нижневолжском регионе планетарий. Здание, построенное в 1954 году, стало подарком ГДР. Символично, что установлено оно было на улице Мира - одной из первых, восстановленных после Сталинградской битвы. Купол планетария венчает композиция "Мир" - последняя работа скульптора Веры Мухиной.
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На площади перед музеем "Сталинградская битва" на постаменте расположен макет советского бомбардировщика Су-2. Его городу подарило Конструкторское бюро имени П.О. Сухого.