Садовничий обсудил с главой Миннауки связь школ и университетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что уже побеседовал с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, обсуждалась связь школ и университетов, а также вопросы университетского бюджета.

Ранее указом президента Минобрнауки был разделен на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью.

"Возможно было и продолжить в том же составе, но возможно и разделение. Разделение имеет плюсы, здесь больший акцент сделан на науке. Но есть один вопросик, который надо иметь в виду. Это связь школ и университетов. Мы наладили уже довольно много схем такого взаимодействия. Например, университетские школы, которые при университетах, в них преподают профессора университетов, колледжи при университетах и другие формы взаимодействия. Очень важно это не потерять. Олимпиады школьников, "Сириус" и подобные, — сказал Садовничий в интервью РИА Новости.

По его словам, он уже разговаривал об этом с главой Миннауки.

"У нас полное понимание всех вопросов. У нас была многочасовая беседа, она будет продолжена. Но сейчас основной вопрос – нас волнует бюджет, деньги. Сейчас закладывается бюджет и, конечно, он должен быть достаточным для работы и жизни ведущих университетов", — отметил ректор.

"Такое письмо имеется, но посмотрим. Пока только письмо. Я бы не хотел называть цифру, которую мы запросили. Посмотрим", — добавил он.