Социологи выяснили, какими россияне представляют французов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Около 92% россиян представляют французов приятными, 91% — приветливыми, 90% — романтичными, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Примерно 70% опрошенных сочли французов работящими, а 67% — дисциплинированными. Еще 35% назвали их высокомерными.

В целом у россиян сформировалось "скорее хорошее" отношение к Франции — так на вопрос социологов ответили 72%, лишь 3% опрошенных назвали свое отношение "очень плохим". С доверием к Франции относится 46% опрошенных, с уважением — 31%, а еще у 26% она вызывает любопытство. Французы в целом скорее нравятся 77% россиян и совсем не нравятся 3%. "Вместе с тем есть ощущение недостатка информации: 71% характеризуют уровень своей осведомленности о стране и ее жителях как плохой/очень плохой", — отмечается в материалах исследования ВЦИОМ.

На вопрос, какие сейчас отношения между РФ и Францией, 50% опрошенных сказали, что скорее хорошие, а 42% — скорее плохие. Также 51% счел, что в ближайшие годы отношения будут улучшаться, 13% — ждут ухудшения, 36% полагают, что отношения останутся прежними.

Как выяснили социологи, 55% россиян считают, что странам "очень важно" укреплять связи в сфере безопасности, 49% — в области изменения климата и охраны окружающей среды, 47% считают, что очень важно укрепить политические отношения между двумя государствами. Также 46% россиян назвали важным усиление культурных связей, экономических отношений, сотрудничества в спорте и новых технологиях. Для 48% важны туристические связи.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу МГИМО (У) МИД России 23-27 апреля. По телефону были проинтервьюированы 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер погрешности не превышает 2,2%.