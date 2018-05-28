В Приморье обнаружили пропавший советский истребитель

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обломки советского истребителя военно-воздушных сил Тихоокеанского флота ЛаГГ-3, пропавшего в 1945 году, нашли в Приморье. Об этом сообщается на странице региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" в "Вконтакте".

Самолет под управлением лейтенанта Степана Голика потерпел крушение 28 июня 1945 года, когда возвращался на аэродром после учений. Тело пилота тогда удалось найти и захоронить, но саму машину — нет.

Чтобы добраться до цели, участники экспедиции преодолели более 500 километров. При этом поиск усложнялся лесными пожарами.

На месте гибели истребителя поисковики установили памятную табличку погибшему летчику.