В ЛДПР предложили снизить требования для проведения интернета в поселки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили снизить требования по численности жителей в населённых пунктах для гарантированного обеспечения их интернетом и телефонной связью, сообщила пресс-служба комитета ГД по труду и соцполитике.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в понедельник. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, первый зампред фракции ЛДПР Вадим Деньгин, зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов и член комитета по международным делам Елена Строкова.

Согласно действующему законодательству, как минимум одна точка доступа к интернету гарантируется в поселениях с населением не менее 500 человек, и не менее чем одна точка доступа к услуге телефонной связи — в населенных пунктах, где живут от 250 до 500 человек.

"Полагаем, что в современных условиях должно быть преодолено цифровое неравенство и большему числу граждан обеспечен доступ к услугам телефонной связи и к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На необходимость обеспечения практически повсеместного быстрого доступа к сети Интернет указывал президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года", — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

В документе предлагается для гарантированного обеспечения интернетом населённых пунктов снизить требования по численности проживающих там граждан с 500 до 250 человек, а для обеспечения доступа к телефонной связи — с 250 до 100 человек.