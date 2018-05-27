Более 15 тысяч москвичей участвуют в марафоне "Бегущие сердца"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Марафон "Бегущие сердца" собрал в центре Москвы более 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"По центральным улицам столицы проходит благотворительная акция — Зелёный марафон "Бегущие сердца". В мероприятии принимают участие свыше 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Согласно сайту благотворительного марафона "Бегущие сердца", он начался на Васильевском спуске у стен Кремля. В программе забеги на дистанции 4,2 километра, 10 километров (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской) и 21,1 километра.