В Забайкалье прошло прощание с двумя погибшими в Сирии военными

ЧИТА, 27 мая — РИА Новости. Прощание с погибшими в Сирии сержантом 1995 года рождения и старшим лейтенантом 1985 года рождения прошло в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости источник, присутствовавший при церемонии прощания на сборном пункте под Читой.
"Проводить пришло более 200 человек — много военных, много гражданских. Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы. По прозвучавшей на прощании информации, тела ещё двух погибших в Сирии военных увезли в районы Забайкальского края", — заявил собеседник агентства.
Как информирует ведомство, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
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