Васильева заявила о возможном появлении смешанных "цифровых" уроках в школе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов, рассказала она в интервью телеканалу Россия-24.

"Один из наших последних проектов — это Цифровая школа. Цифра все равно в школу войдёт, она уже вошла… Сейчас вот, для того чтобы делать качественный скачок именно в работе с детьми, у нас сейчас очень важная задача, и она тоже стоит в нацпроекте, это переподготовка наших педагогов — 50%, для того чтобы они были готовы к тому новому. Наверное, мы придем к смешанному типу уроков, о том, что это цифра и учитель, может, это смелое заявление, но тем не менее, я думаю, что нам придется об этом думать… То, что смешанный тип урока рано или поздно придет, это очевидно", — заявила Васильева.

Ранее Васильева отмечала, что одним из главных направлений работы Министерства просвещения станет цифровизация школ.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства, предложенные премьером Дмитрием Медведевым. Министром просвещения назначена Ольга Васильева, министром науки и высшего образования — Михаил Котюков.