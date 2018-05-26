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Общество

Свадьба свиней: прооперированной из-за бесплодия хрюшке привезли жениха

22:3726.05.2018
(обновлено: 23:03 26.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСвинья Роза перед операцией по удалению миомы матки. Архивное фотоСвинья Роза перед операцией по удалению миомы матки. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости, Елена Жаркова. Необычная помолвка состоялась в субботу в Пензе — невесту Розу и жениха Бориса вместе свела не судьба, а высокие технологии, именно они сделали возможным будущее семейное счастье пары свиней. О трудном пути к семье и материнству рассказала корреспонденту РИА Новости директор Центра доклинических исследований Ирина Ефимова.

Стать мамой с помощью робота

Свинка Роза из пензенского хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте 2018 года, когда ее выбрали для проведения операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга.

Свинья Роза перед операцией по удалению миомы матки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Роза изначально была среднестатистической свиньей, но ее судьба резко изменилась после того, как мы ее отобрали для эксперимента. Мы искали животных, которые имеют какие-то отклонения от нормы, чтобы их можно было исправить и получить в итоге видимый результат", — рассказывает директор Центра доклинических исследований.

"Кандидатур было несколько, но в итоге мы остановились на Розе. Она подходила нам по всем параметрам, и в дальнейшем именно она стала тем объектом, за которым мы так пристально наблюдаем", — добавила она.

У шестимесячной Розы врачи-ветеринары при проведении ультразвукового обследования обнаружили миому матки, и она стала первым пациентом робота, изобретенного российскими учеными. Конечно, полностью операцию ему не доверили, ее провел главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСвинья Роза перед операцией по удалению миомы матки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Свинья Роза перед операцией по удалению миомы матки

За ходом операции наблюдали десятки врачей. Такой интерес вполне понятен: строение внутренних органов животного очень схоже с человеческим. И если все пройдет удачно, со временем подобные операции с участием роботов можно будет проводить и на людях.

Врачи уверены: за такими операциями будущее. Ведь робот делает очень маленькие проколы в теле пациента, а такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях. Вот и свинка Роза быстро оправилась после роботохирургии.

"Все эти два с половиной месяца Роза находилась под наблюдением ветеринаров и животноводов. Сегодня она чувствует себя превосходно и по своим физиологическим возможностям полностью готова стать мамой. А мы готовы к продолжению эксперимента", — улыбается Ирина Ефимова.

Завидный жених

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lifeonwhite
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Чтобы на деле убедиться в успехе операции, свинке Розе подобрали партнера. Хряк Боря — жених солидный, в хозяйстве пользуется авторитетом, активно работает над пополнением поголовья.

Раньше шансов у Розы не было, на бесплодную свинью Борису тратить время никто бы не позволил. Зато сейчас вокруг парочки едва ли не пританцовывают от нетерпения ветеринары.

"Роза подросла и очень похорошела. Сегодня из поросенка, который весил 60 килограммов, Роза выросла во вполне себе зрелую свинью весом более центнера. Внешне она ничем не выделяется на фоне своих подруг, на ее теле нет ни шрамов, ни разрезов. И отличить ее от других свиней можно только по порядковому номеру на ухе", — рассказывает Ефимова.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСвинья Роза перед операцией по удалению миомы матки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Свинья Роза перед операцией по удалению миомы матки

Сегодня Розу впервые представили жениху. Трудно сказать, произвела ли она на Борю особое впечатление, но в одном вольере с ней хряк разместился с видимым удовольствием. Специалисты говорят, хотя это животные, им тоже нужно время, чтобы наладить контакт.

"Сейчас у наших свинок происходит знакомство. Им надо привыкнуть друг к другу: вместе кушать, тереться бок о бок, прихрюкиваться. А там уж начнется брачный период. И через некоторое время Боря и Роза станут родителями", — уверяет директор Центра доклинических исследований.

От свиньи к человеку

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свинкой Розой, зависит развитие роботохирургии. Конечно, на свинке отработали только первые, пробные манипуляции. До клинических испытаний еще пройдет не один месяц.

"Нам нужно будет провести серию испытаний, оформить много документов, получить лицензию, сертификат, патенты… Но то, что этот аппарат может работать, мы доказали практическим путем седьмого марта, когда провели первую операцию с участием робота — ассистента хирурга", — говорит Ефимова.

"И сегодня мы видим первые отдаленные последствия того, насколько успешно он может применяться в медицине", — добавила она.

Эксперт надеется, что в будущем практичный, мобильный — а главное, изобретенный и сделанный в России — робот-ассистент, который так бережно прооперировал свинку Розу, будет помогать и людям.

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