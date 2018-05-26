Собянин оценил будущее увеличение турпотока в Москву за счет ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Туристический поток в Москву за счет чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году, увеличится на 10 процентных пунктов уже на следующий год, что будет приносить до 15 миллиардов рублей в бюджет, полагает мэр столицы Сергей Собянин.

"Сумма, я думаю, будет небольшая, если говорить о прямых доходах в период мундиаля. Но мы должны, наверное, все-таки прогнозировать иную историю, что чемпионат мира привлечет к Москве внимание всего мира. О Москве будут писать, говорить, снимать. И в целом, на мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток в Москву, минимум, на 10 процентных пунктов уже в следующем году", — заявил Собянин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам мэра, это значит, что бюджет города получит 10-15 миллиардов рублей ежегодно.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.