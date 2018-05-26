В столичном метро проведут экскурсии для иностранцев во время ЧМ-2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экскурсии в московском метро проведут для иностранцев во время чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Московском метрополитене начнут проводить экскурсии для иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу-2018. С 10 июня по 15 июля в столичном метрополитене организуют 72 экскурсии на английском и русском языках", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на экскурсиях посетителям расскажут о современных станциях метро и МЦК, о памятниках архитектуры, в том числе поведают легенды о станциях.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.