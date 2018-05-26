В Москве заявили о полной готовности инфраструктуры к проведению ЧМ-2018

14:1426.05.2018
(обновлено: 14:15 26.05.2018)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка инфраструктуры Москвы к проведению чемпионата мира по футболу завершена, службы городского хозяйства готовы к работе во время мундиаля, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мэром города была поставлена задача до 25 мая полностью завершить всю подготовку инфраструктуры, это было выполнено. Мы, службы городского хозяйства, полностью готовы к тому, чтобы провести чемпионат мира, отработаны все системы резервирования, отработаны все системы подачи тепло- и энергоносителей и обустройство города, приведение его в порядок во время подготовки и проведения матчей. Ещё раз подчеркиваю, что все спортивные комплексы и крупные комплексы, такие как "Спартак", "Лужники" и фан-зона, готовы к проведению чемпионата мира", — заявил Бирюков.
В частности, по словам заммэра, в фан-зоне на Воробьёвых горах проведены работы, связанные с обеспечением энергией, водоснабжением и другими инженерными коммуникациями. "Достаточно большие мероприятия проведены на подходах к стадионам "Спартак" и "Лужники" — это и подъезды по автомобильным дорогам, это пешеходные маршруты болельщиков от метро "Спортивная" до Садового кольца, благоустройство вокруг территории "Лужников", — подчеркнул он.
Бирюков также добавил, что для обслуживания объектов, связанных с проведением чемпионата, созданы специальные группы, бригады и подразделения, которые переведены на усиленный режим работы.
"В первую очередь это наши энергетики, тепловики, система водопроводно-канализационного и наружного хозяйства. Во время чемпионата мира по футболу все территории, примыкающие к местам проживания туристов и прибывших иностранных болельщиков, местам проведения матчей и тренировок, будут работать в особом режиме, поэтому там никакие реконструктивные и строительные работы проводиться не будут", — подчеркнул заммэра.
Австралийский художник Jamin, вдохновленный энергией болельщиков, изобразил яркого кричащего какаду.
"Часто болельщики громко кричат, у меня их крики ассоциируются с самым громким попугаем – какаду. Эти звуки в моей голове трансформируются в разные яркие цвета. Таким образом, меня воодушевили цвет, энергия и звуки", – объясняет он свою идею.
Marina Zumi из Аргентины нарисовала самого знаменитого футболиста своей страны – Диего Марадону, который, согласно голосованию на сайте ФИФА, стал лучшим игроком XX века. Это человек с удивительной судьбой – он пережил много взлетов и падений.
"Поскольку я из Аргентины, я решила нарисовать Марадону. Его все знают и он настоящий символ футбола. Я росла с представлением о нем, как о чемпионе, несмотря на многие его неудачи в жизни. Его пример действительно вдохновляет, и каждый может ему последовать: после падения можно встать и идти дальше. Когда ты поднимаешься, тогда ты чемпион", – отмечает художница.
Футбол – популярный вид спорта и в нашей стране, говорит художник из ЮАР ChowMein. "Но в каждой стране люди все равно как-то по-своему воспринимают этот спорт, также и мой рисунок можно интерпретировать по-разному. На картине изображены традиционные символы футбола, национальные узоры ЮАР, а также наши животные", – рассказывает он.
А граффити-мастер Mue Bon из Таиланда попытался донести в своем произведении идею дружелюбного спортивного соперничества.
"Я за мирное соперничество в одном общем мире", – говорит он.
Дуэт из Гааги и Амстердама Karski en Beyond соединил на своей картине мечты и реальность. "В мечтах каждый человек хочет достичь как можно большего. Понятно, что во время чемпионата все будут хотеть победить, и мы попытались воплотить в своей работе сочетание фантазии и реальности. Птица символизирует полет мыслей о чемпионстве", – уточняют художники.
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года – волк Забивака. Именно его изобразил мексиканец Farid Rueda. "Цвета, которые я больше всего использовал – красный и синий, цвета российского флага", – поясняет он.
На картине российского художника Влада Nizmo изображен отечественный футболист в скафандре на Марсе. Это сюжет-символ – каким космическим будет футбол в России, что даже сможет преодолеть гравитацию.
"Изначально я хотел изобразить что-то сложное, стилизованное, красочное и современное. Рисовал два полных дня, потом психанул, как это обычно бывает у художников, удалил тот файл и решил, что нужно создать картину, более доступную широкому кругу людей – чтобы не возникали лишние вопросы. Просто в изначальном варианте был Годзилла, иероглифы, мяч… В общем, я сделал проще и нарисовал блестящее будущее нашего футбола: мяч как астероид разбивает бронированный иллюминатор соперника", – рассказывает Nizmo.
Все работы были выполнены в рамках проекта "Футбольные континенты": в нем приняли участие граффити-художники из семи стран с пяти континентов, где играют в футбол. Перед тем, как официально объявить работы законченными, мастера дали старт проекту, выполнив общий Jam в Москве – граффити-импровизацию на улице Савельева.