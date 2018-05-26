В Москве заявили о полной готовности инфраструктуры к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подготовка инфраструктуры Москвы к проведению чемпионата мира по футболу завершена, службы городского хозяйства готовы к работе во время мундиаля, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мэром города была поставлена задача до 25 мая полностью завершить всю подготовку инфраструктуры, это было выполнено. Мы, службы городского хозяйства, полностью готовы к тому, чтобы провести чемпионат мира, отработаны все системы резервирования, отработаны все системы подачи тепло- и энергоносителей и обустройство города, приведение его в порядок во время подготовки и проведения матчей. Ещё раз подчеркиваю, что все спортивные комплексы и крупные комплексы, такие как "Спартак", "Лужники" и фан-зона, готовы к проведению чемпионата мира", — заявил Бирюков.

В частности, по словам заммэра, в фан-зоне на Воробьёвых горах проведены работы, связанные с обеспечением энергией, водоснабжением и другими инженерными коммуникациями. "Достаточно большие мероприятия проведены на подходах к стадионам "Спартак" и "Лужники" — это и подъезды по автомобильным дорогам, это пешеходные маршруты болельщиков от метро "Спортивная" до Садового кольца, благоустройство вокруг территории "Лужников", — подчеркнул он.

Бирюков также добавил, что для обслуживания объектов, связанных с проведением чемпионата, созданы специальные группы, бригады и подразделения, которые переведены на усиленный режим работы.

"В первую очередь это наши энергетики, тепловики, система водопроводно-канализационного и наружного хозяйства. Во время чемпионата мира по футболу все территории, примыкающие к местам проживания туристов и прибывших иностранных болельщиков, местам проведения матчей и тренировок, будут работать в особом режиме, поэтому там никакие реконструктивные и строительные работы проводиться не будут", — подчеркнул заммэра.