Потомки императора Николая II проедут по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна посетит Крым, в рамках визита запланирован проезд по Крымскому мосту, сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Визит продлится с 28 мая по 3 июня. Сопровождает княгиню цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения крымского полуострова в состав Российской империи, подписания указа Императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летия со дня закладки города Севастополь.

"В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы еще раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России", — сказал РИА Новости Пилькевич.

Пилькевич напомним, что мост через Керченский пролив планировал построить еще император Николая II, но его планам суждено было сбыться только спустя столетие.

"Визит в Крым направлен на поддержку законного и правового выбора крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года о воссоединении с исторической родиной Россией", — подчеркнул Пилькевич.

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