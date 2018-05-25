Кожевников: цифровая среда должна формировать у школьников навыки XXI века

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Современная образовательная среда должна подстраиваться под требования завтрашнего дня — заявил первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников на панельной сессии "Будущее экономики: образование как сфера инвестиций" в ходе Петербургского междунеродного экономического форума.

"Частные инвестиции необходимы для создания в массовой школе современной образовательной среды, — заявил первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников. — Эта среда должна быть цифровой и способствовать формированию у школьников навыков и компетенций завтрашнего дня. Так инвестиции будут способствовать улучшению качества человеческого капитала", — сказал он.

По мнению Кожевникова, частные компании смогут не только поставлять в школы комплексные образовательные продукты, но и обеспечивать их обслуживание, учить преподавателей работе с ними. Ключевой задачей инвестора будет повышение образовательных результатов, а также рост удовлетворенности населения качеством работы системы образования. Для этого необходимо объединить усилия государства и бизнеса, распределив между ними возможные риски и зоны ответственности.