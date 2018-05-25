На Северном Кавказе ученики чаще всего выходят из аудиторий во время ЕГЭ

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Северный Кавказ является регионом, где ученики чаще всего выходят из аудиторий во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"К сожалению, до сих пор (мы выборку сделали) Северный Кавказ у нас остается регионом, где больше всего выходов в течение экзамена. В течение трех часов не один, а десятки учеников в период экзамена по четыре раза выходят на 10 минут, на 15 минут, это не просто так. Надо эффективнее контролировать это, относиться внимательнее к таким моментам", — сказал Музаев в пятницу на совещании в Нальчике.

Он также отметил, что махинации во время ЕГЭ теперь в основном происходят "не под видеокамерами, а в местах общего пользования". "И происходят они часто с подачи взрослых. Всегда на другом конце провода или тот, кто пишет, как правило, это взрослый, который до экзамена сказал, что он будет помогать всеми возможными способами. Количество нарушений такого плана, конечно, уменьшается, но хотелось, чтобы их не было вообще", — заявил заместитель руководителя Рособрнадзора.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек.