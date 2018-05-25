В России в 2017 году уменьшилось число заявлений о пропаже детей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число обращений в правоохранительные органы по факту пропажи детей сократилось в 2017 году по сравнению с предыдущим годом более чем на 30% по данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в России, сообщила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

"По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России в 2017 зафиксировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тысяч несовершеннолетних, что говорит о более чем 30% сокращении количества пропавших детей в 2017 году", — сказала она.

По мнению сенатора, сокращение численности пропавших детей по всей стране — это результат той "огромной" профилактической работы, которую ведут территориальные подразделения Национального центра совместно с МВД России и МЧС России.

"Многие дети самовольно уходят из дома, не представляя насколько это может быть для них опасно. Волонтеры центра рассказывают детям, что нужно делать, чтобы не потеряться, проводят встречи с родителями, учителями и воспитателями. В тех регионах, где обучающие программы реализуются, количество самовольных уходов и фактов исчезновения детей резко сокращается. Например, в ряде регионов Дальнего Востока фиксируется сокращение таких случаев на 30-35%", — отметила Мизулина.

Председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская сообщила журналистам, что центр поддерживает региональные поисково-спасательные отряды, обучает волонтеров и оснащаем их современным оборудованием и техническими средствами.

"В мае этого года в Чечне Национальным центром открыт уникальный общероссийский учебный центр для волонтеров на базе Российского университета спецназа (РУС). В учебном центре будут проходить обучение волонтеры со всей страны. Курс обучения будет составлять 14 дней и включать в себя практические и теоретические занятия по ряду направлений, таких как: тактико-специальная подготовка, техническая подготовка, топографическая подготовка, горно-лесная подготовка, медицинская подготовка. Обучение будут проводить опытные специалисты и инструкторы. Первая группа приедет на обучение уже в июле 2018 года", – сообщила она.