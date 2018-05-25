Путин и Шохин пошутили в ответ на высказывание Макрона

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ответили шуткой на замечание лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу протяженности Европы.

Спорный момент возник на встрече Бизнес-диалог "Россия — Франция", когда Макрон, который говорил о том, что объединяет два государства, отметил, что территория Европы простирается от Атлантики до Урала.

"Я думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что действительно Европа раскидывается от Атлантики до Урала", — сказал Макрон, выразив надежду на динамическое развитие отношений с Россией.

Модератор дискуссии Шохин немного поправил французского лидера. "Не знаю, может быть, это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока", — сказал он, вызвав смех в зале.

"Не дал мне это сказать, бандит", — пошутил Путин, отвечая Шохину.

"Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну, и ладно", — отметил глава государства, начиная свое выступление на встрече.